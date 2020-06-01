美國白宮前首席貿易談判代表威廉姆斯（Clete Willems）周一接受媒體訪問時表示，一旦華府撤銷香港的特殊地位，該城市與美國的貿易關係將立即受到影響，但美國對香港實施關稅不會是最緊迫的問題。

在中國通過香港國安法後，上周五美國總統川普正式宣布將撤銷香港的優惠貿易地位。一旦香港的特殊地位遭美方取消，香港與美國之間的貿易將首當其衝，在香港經營事業的逾1300家美國企業也將受到影響。

基於該特殊地位，香港得以豁免於美國對中國實施的關稅措施，但威廉姆斯表示，如果只看關稅，香港本身並不以製造業為重，關稅不會是最急迫的問題。

他表示真正影響重大在於出口管制，在未經許可下，美國是否將禁止美國科技輸往香港？美國是否與香港簽定不同的科技協定與飛航協定？此外，失去美國賦予的特殊地位，是否將危及香港做為中國與亞洲金融中心的角色？這些對他而言，是比關稅更重要的問題。此前調研公司Capital Economics也曾表示，限制在香港的公司取得「敏感產品」的能力，將剝奪香港作為有別於中國大陸之營業地點的優勢。

(時報資訊)