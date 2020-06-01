網紅律師呂秋遠今天在臉書發文，「放開那個男孩」，對此陳時中說，自己全台灣走一走，因為日前有些防疫措施形成一些商圈的傷害，我們去看一看予以關心，希望可以復甦更迅速。

呂秋遠在臉書粉專感慨道：「看著陳時中部長花這麼多心力行銷各地，大概都會懷疑他是不是觀光局長了。」「可否請各地縣市長饒了這位部長」，呂秋遠說，陳時中已連續工作近半年都沒能好好休息、與家人團聚，如今疫情趨緩，還要化身「網紅」，到處巡迴幫各地拉回觀光人潮，真的感到「於心不忍」。

呂秋遠認為，他是衛生福利部部長、防疫中心總指揮官，行銷觀光不是他的職責，況且目前世界各地疫情仍嚴峻，對抗病毒的任務尚未結束，因此他呼籲「放開那個男孩，請讓他暫時回家休息。好嗎？」。

對於呂秋遠的提議，陳時中說，自己到全台灣走一走，主要原因因為日前有一些防疫措施，造成包含台中一中、墾丁等一些商圈的傷害，去看一看予以關心，主要是希望可以復甦更迅速。

(中時 )