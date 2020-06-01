崔佩儀分享愛的信物。（吳維書攝〉

崔佩儀1日錄JET節目《命運好好玩》，對於近日被爆與老公Sam傳婚變，她無奈表示：「就沒事啊，老公看到新聞也覺得莫名其妙，他現在每天都在家認真工作。」她還特地帶來愛的信物，在節目上分享，包含戀愛時使用的多部手機，「老公連我第一次拍照的檔案都留著。」

崔佩儀表示Sam近日剛為自己過浪漫生日，她當時還喜極而泣，被問周刊報導性生活不美滿，她無奈回應，「我都活到這把年紀，人在做天在看，久了以後你們就知道我是什麼樣的人。」至於夫妻是否睡同床，她笑喊，「當然！」兩夫妻因疫情緣故朝夕相處4個月，「我們兩人會一起到樓上看星星跟月亮，從來沒有這樣相處4個多月，雖然我愛他，他也愛我，以前談戀愛他在德國，說我們看同個月亮思念，這個感情到現在都沒變。」

至於兒子貝克宇反應，崔佩儀表示：「反正他現在就是好好考上好學校，現階段把身體照顧好，我在家為他們身體把關。」她坦言，會出來工作的原因是因想為自己活，「我也跟老公說，很多地方都想去，包含杜拜、埃及，他也說好。」

(中時 )