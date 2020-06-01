台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書貼文，質疑衛福部長陳時中向WHO警告的電郵內文實在過於牽強，引爆柯文哲參選二零二四假想敵之論，陳時中今在防疫記者會中表示，對於這種假想敵的說法，畢竟是建立在很多假設上面，過多的假設問題實在很難回答，但若關於WHO的電郵內文，先前已向外界報告過，如何解讀要看個人，不予以評論。

(中時 )