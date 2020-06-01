陳佩琪質疑WHO電郵太牽強 陳時中：解讀看個人 14:382020/06/01 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳佩琪質疑WHO電郵太牽強，陳時中：解讀看個人。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前在臉書貼文，質疑衛福部長陳時中向WHO警告的電郵內文實在過於牽強，引爆柯文哲參選二零二四假想敵之論，陳時中今在防疫記者會中表示，對於這種假想敵的說法，畢竟是建立在很多假設上面，過多的假設問題實在很難回答，但若關於WHO的電郵內文，先前已向外界報告過，如何解讀要看個人，不予以評論。 (中時 ) #WHO #電郵 #陳時中 #陳佩琪 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中鬆口 陸未刻意隱疫情 04:102020/05/28 生活新聞 社論／陳時中加零歡樂秀可以停了… 04:102020/05/28 時論廣場 陳時中遊台灣 洛杉基示警：後果恐不堪設想！ 08:322020/05/28 政治 陳時中31日到一中搖珍奶 行銷台中 16:162020/05/28 生活 阿中部長新竹大啖鴨香飯 吃到碗底朝天 19:472020/05/28 政治 不要只去一中商圈 黃馨慧向阿中部長喊話：逢甲夜市等您來 14:192020/05/29 政治 昔曾挺柯文哲是否再相挺 陳時中不回答 17:502020/05/31 政治 曾是「柯粉」陳時中2014年曾做這件事 網一句神回 17:582020/05/31 政治 陳時中一句話 王丰酸：快走下祭壇退乩了還不知道 07:482020/06/01 政治 想挑戰柯文哲？媒體人：陳時中先要過這關 11:402020/06/01 政治 生活熱門新聞 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 冷泡茶易喝進農藥？ 毒物專家顏宗海指出關鍵 - 生活 口罩買氣又回升！藥師：除了這顏色全賣光 - 生活 去小7拿到這張發票 2萬網友一看驚呆：比中頭獎更狂 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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