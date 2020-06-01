英國媒體指出，因為新冠肺炎疫情停擺約3個月的英格蘭足球聯賽（EFL），預計6月20日恢復比賽，不過這個日期還是暫定的，賽事也必須遵守相關防疫規定。

英格蘭足球聯賽是在英格蘭超級足聯賽下的次級聯賽，從3月8日停賽至今，包括例行賽」季後賽集最後決賽，目前還剩108場要進行，官方期許在今年7月30日左右就能產生冠軍、結束賽季，也打算提供一些例如比賽增加登錄球員人數的替代方案，畢竟到時可能為了消化賽程需要密集出賽，英聯官方希望能一隊可以有18到20人出賽。

英國目前逐漸放寬抗議期間的封城規定，將有條件重啟以往生活日常，賽馬、斯諾克撞球已經確定最快今天可以恢復比賽，等級最高的英格蘭超級足球聯賽預計6月17日復賽，英足聯官方聲明指出：「根據政府上周六的通知，部分重點體育賽事可以恢復進行，只是還不能開放觀眾進場，英足聯這周末也同意暫定的復賽日期，希望可以在安全的情況下完成這個賽季。」

(中時 )