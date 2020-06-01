司法院大法官會議29日做出釋字第791號解釋，刑法第239條通姦罪及刑事訴訟法第239條但書「對於配偶撤回告訴者，其效力不及於相姦人」規定違憲，立即失效。司法院長許宗力（右三）率大法官在憲法法庭宣讀釋憲結果。（張鎧乙攝）

大法官釋字第791號宣示，認定刑法「通姦罪」違憲，即起失效，引法社會各界討論。反對者諷刺表示，買春要花錢、被逮還會因違反《社維法》罰3萬，通姦除罪化等於告訴大家「外遇比嫖妓划算」。律師林智群痛斥這種說法「根本是亂教」，兩個都有婚姻破裂成本。不過網友神回：「以后陳致中找妮可被抓，可以説是外遇，那就不違反社維法」，讓陳致中躺著也中槍。

實施85年的《刑法》通姦罪，遭司法院大法官認定違反憲法保障性自主權及比例原則，5月29日作成釋字791號解釋，宣告違憲、立即失效；《刑事訴訟法》配偶撤回告訴不及於相姦者規定，也因違反平等權及通姦除罪，同樣失去效力。

大法官認為，婚姻受憲法保障，但隨社會自由化及多元化，及同性婚姻合法化，須與時俱進重新定位及評價，況且禁止有配偶者與第三人間發生性行為，是限制個人得自主決定與何人發生性行為的自主權，屬憲法基本權。

不過釋憲結果不代表通姦行為可被容許，或可不用負法律責任。通姦行為破壞家庭與婚姻，通、相姦的行為人仍要負民事賠償責任。

律師林智群在臉書發文，指通姦除罪化後有此說法：「外遇，不用花錢，無罪，嫖妓，要花錢，違反社會秩序維護法，罰3萬，以成本而言，外遇比較划算。」林智群強調，「這根本就是亂教」、「請勿亂學不然後果自行負責」、「其實兩個都有婚姻破裂成本的」。

有網友回應：「以后陳致中找妮可被抓，可以説是外遇，那就不違反社維法的意思」；不過更多人說：「不用錢的最貴」、「沒錢，還想外遇勒……」、「錯了，你得算一下時間成本」、「外遇的前提是要具有足夠的吸引力跟錢，嫖妓的前提則是有錢就可以，困難度差很多。」。

(中時電子報)