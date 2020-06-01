民進黨立委郭國文今(1)日接受記者電訪表示，近日傳出台灣未列入日本的第一波入境解禁名單，看起來可能是因為台灣不是「跨太平洋夥伴全面進步協定會員國(CPTPP)」。但日本目前疫情尚未穩定，若開放也會有邊境管理問題。對台灣來說，不一定要搶著爭取，可以再觀察日本一陣子，再來討論。

近日日本媒體《讀賣新聞》報導，日本實施入境管制將到6月底止，也正在考慮鬆綁管制。傳出第一波開放名單包含泰國、越南、澳洲、紐西蘭等4國，但卻未見台灣列入。

民進黨立委羅致政表示，台灣防疫做得很好，值得納入。但為什麼沒有被日本列入第一波名單？或許兩國之間往來的密度、各國現況、政治因素等等，都可能是對方考量的原因。但最後確定的名單，日本還在評估，台灣也要跟日本積極溝通，依台灣的防疫成果，其實值得納入。

郭國文表示，日本開放的條件有3點，1.是否屬於 CPTPP會員國；2.防疫出色的國家；3與日本商務往來頻繁的國家。台灣的確診案例只比越南多，而且與日本的交流也很密切，因此台灣至少符合2個條件。未被列入的原因應該是第1點。

郭國文表示，依照對等原則來說，如果日本入境解禁，沒有將台灣納入，那台灣是否要讓日本過來？這也是日方要去思考的問題。此外，其實日本目前的疫情還不穩定，貿然開放，台灣也會有邊境管理的問題，在這個時間點，也不見得要一定要爭取，台日之間還是可以彼此再作觀察及討論。

(中時 )