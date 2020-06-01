根據監理所資料，5月國內新車領牌總數達3.35萬輛，年減11.4％、月增8.8％，優於原先預期的3.2萬輛。累計前五月新車領牌總數為16.84萬輛、年減0.2％。

5月國內新車銷售前十大品牌表現依序為：豐田9,042輛、日產2,475輛、本田2,220輛、賓士2,010輛、三菱1,988輛、中華1,852輛、福特1,545輛、寶馬1,521輛、福斯1,207輛。

(工商 )

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