國內汽車市場回溫！ 5月新車銷售達3.35萬輛月增8.8％ 14:532020/06/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據監理所資料，5月國內新車領牌總數達3.35萬輛，年減11.4％、月增8.8％，優於原先預期的3.2萬輛。累計前五月新車領牌總數為16.84萬輛、年減0.2％。 5月國內新車銷售前十大品牌表現依序為：豐田9,042輛、日產2,475輛、本田2,220輛、賓士2,010輛、三菱1,988輛、中華1,852輛、福特1,545輛、寶馬1,521輛、福斯1,207輛。 (工商 ) #萬輛 #新車銷售 #新車 #領牌 #總數 也許您會感興趣 財經熱門新聞 川普撤港特殊待遇 專家曝一關鍵最需留意 - 財經 三星急出貨聯發科樂 - 財經要聞 - 工商時報 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 後疫情時代經濟跟誰走？ 專家：美陷衰退且無力抗陸 - 財經 川普謀殺香港！爆資金大逃亡 這國躺著賺！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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