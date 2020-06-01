縣府配合中央輔導業者，提升智慧自動化的經營模式，讓羊隻有更好的環境，產出最好的羊乳，來提升彰化羊乳產業的競爭力。（吳建輝攝）

彰化二水產地最大的麻糬茄，因口感Ｑ軟，皮薄幼嫩、容易入味，烹煮時間短，更能保存其營養價值。（吳建輝攝）

因疫情影響彰化各產業皆受到波及，縣府除了提供紓困協助外，也盡力的來行銷與推廣彰化優鮮農特產品。（吳建輝攝）

彰化為農業大縣，受疫情影響縣內不管農業、畜牧業、工商業等皆受到衝擊，1日上午彰化縣長王惠美接連跑了二水鄉麻糬茄園，以及田中鎮的乳羊場，除了解產業生產過程及困境，最重要的是幫忙行銷彰化優質農特產，協助農民走出疫情所帶來的衝擊。

1日上午彰化縣長王惠美，化身最強銷售員，馬不停蹄走訪彰化地方農產業者，先是到了田中神來牧場拜訪陳添進及百大青農陳國顏父子的神來牧場，緊接著到二水茄農蔡瑞祥的麻糬茄園，了解茄子的生產與未來發展。

王惠美表示，彰化乳羊場共有29場，乳羊共4526頭，佔全國約11％，為了提供鄉親營養好喝的羊乳，在畜牧業缺工及老年化的問題中，縣府配合中央輔導業者，提升智慧自動化的經營模式，讓羊隻有更好的環境，產出最好的羊乳，來提升彰化羊乳產業的競爭力。

王惠美說，彰化身為農業大縣，除了稻米、香菜等農產，彰化茄子種植面積達209公頃，生產量達4326公噸位居全國第三，品質優良，像彰化二水產地最大的麻糬茄，因口感Ｑ軟，皮薄幼嫩、容易入味，烹煮時間短，更能保存其營養價值。

王惠美強調，因疫情影響彰化各產業皆受到波及，縣府除了提供紓困協助外，也盡力的來行銷與推廣彰化優鮮農特產品，透果臉書與電商通路，讓全國鄉親知道與吃到彰化優質農特產品，也透過各項輔導，來增進農民收益，創造最大產值。

(中時 )