台大公衛專家指出，寫給who的警告信沒有使用國際通用語言「human to human transmission」，而這個慣例從H1N1就已經開始，這次沒有使用通用語言的原因為何？有醫師指出，指揮中心是1月7日透過民間人士，才知道會新冠肺炎人傳人，如何能在去年12月31日就警告世衛？

陳時中今天表示，人傳人這件事，我們是警告，發這個函的描述，陳直言我方不會直接下診斷，我們是得到訊息傳給WHO。陳認為說看起來有隔離治療，大家自然就會想到這樣的可能性，陳強調，我們不是診斷的國家。

指揮中心發言人莊人祥表示，至於有關12月31日針對世衛組織的訊息，屬於國際上常用的監測系統謠言監測事件監測的模式，在先前很多人注意到媒體記者對於每個國家如有疫情出現第一手報導，sars後就已經建立一套謠言監測系統，這也是世衛組織推薦建議個國家，要符合ihr有能力做到國家生物安全監測部分就要做到謠言監測。

莊人祥表示，一開始要確認謠言真偽，在已經發現是謠言時，台灣政府就已經當天成立應變小組也針對武漢直航飛機坐登機檢疫，只要國際有這個慣例時會就謠言做進一步的查核，這就是國際慣例在做的。

(中時 )