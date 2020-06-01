高雄仁武區在2016年11月27日發生一起離奇命案。1名60歲的王姓鐵工廠老闆，被發現雙手遭綑綁，頭部被砍殺8刀，頭顱甚至碎裂，陳屍在自家工廠，歹徒手段凶殘，兇手看似與死者有極大恩怨，才會下如此重手，但警方偵查後卻苦無線索，直到一段監視錄影帶現蹤，案情直轉及下，竟然查出兇手就是死者結縭40年的妻子覬覦老公千萬保險金，竟設局迷昏老公後，將他殘忍殺害詐保，差點上演一齣完美的密室殺人案。

警方調查，死者雙手遭黃色尼龍繩綑綁在椅子上，連人帶椅子側躺 在地，左後腦杓被砍8刀，長約10公分、深1公分，倒臥A3紙張大小的 血泊當中，「手段凶狠，根本不想留活口」，一旁有一把沾有血跡及 毛髮傳統木柄式菜刀，研判是致命凶器。

仁武鐵工廠命案，死者王義祥遭枕邊人殺死，圖為案發現場。（中時資料庫)

弔詭的是，警方發現鐵工廠鐵捲門拉下，猶如「密室殺人案」，研 判凶嫌殺完人按下開關關門，再趁隙逃出去，企圖掩人耳目。保全說 晚間8時許，保全系統發現異常，鐵捲門有拉下，但未如往常設定開 啟防盜系統。

仁武鐵工廠命案偵破，死者王義祥的太太疑似為了詐保，涉嫌殺害丈夫。(中時資料庫)

警方訪查發現，案發前兩天，死者曾向陳姓友人訴苦，指稱57歲綽 號「大頭」黃姓前員工向他借錢不還，雙方發生不愉快。死者兒子指證，印象中「大頭」及其友人「香腸」平日有來往，會到爸爸工廠喝 酒聊天。

警方在命案現場發現凶刀外，還有殘留食物、3副碗筷、酒瓶，懷 疑包含死者，現場至少有3人，不排除是死者與凶嫌酒後發生口角引發殺機。

高雄市仁武鐵工廠老闆命案，兇手是死者妻子，警方找到凶衣、凶刀處，上面覆蓋一張大悲咒文。（中時資料庫)

警方趕到大頭後勁租屋處已人去樓空，下午大頭在姊姊勸說下自行到案說明，大頭否認涉案，並強調無金錢糾紛；警方到府約談香腸到案，香腸自述在鳥松喝酒的不在場證明。

死者小女兒透露，平日爸爸下午5時許即會返家，但當天直到深夜 仍未見到人影，電話也打不通，弟弟到工廠找人時才發現父親慘遭殺害。

檢警追查多日後，苦無線索，未料檢警解剖發現死者體內有安眠藥成分，調閱錄影監視器發現，當天只有王妻黃姓婦人到過工廠，懷疑她涉嫌重大，且查出死者生前投保一千多萬鉅額保險金，受益人皆為黃婦。

據悉，兩人時不時為了孩子管教問題爭吵，王妻不滿丈夫毆打孩子 ，甚至酒後口角暴力，她長期活在暴力陰影，必須服用安眠藥才能入睡。王妻供稱，丈夫欠下一屁股債，房貸就500萬、借貸數百萬元，總計逾千萬欠款，丈夫索性策畫這起「詐保案」，103年起陸續投保3、 4張保險，總計千萬元保額，想要犧牲自己，詐保後改善一家生活。

王妻持刀朝先生後腦勺猛砍，總計12刀，刀刀見骨，還將雙手捆綁 在椅子上，現場遺留犯案用的凶刀，但因她戴棉質手套犯案，當時採集不到指紋。檢警從鐵工廠周邊監視器，發現命案當天只有王妻黃姓婦人(60歲 )進到鐵工廠，事後還回家換穿雨衣，同時查出王男本身有1000多萬保險金，懷疑她為謀鉅 額保險金殺夫。

經過進一步追查發現王妻涉有重嫌，終於突破王妻心房，在仁武納骨塔附近尋 獲犯案血衣及作案工具。才戳破王妻策畫的這起完整密室殺夫命案。

(中時電子報)