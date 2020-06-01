每逢周一都是萊恩最緊張的時刻，5月4日萊恩因10天8戰太過勞累，腰部緊繃本季首度被降二軍養傷調整。今日球團進行人員異動通知，再次將萊恩降二軍進行調整，主因是為了6月端午節划龍舟競賽做準備。

萊恩訓練腳力，旁為體能教練高政華。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

萊恩早上接到球團電話響起，心裡就覺得不安，但還是絕對接起電話勇於面對，接到降二軍訊息，起初心情有點低落，但看看FB、IG上球迷的鼓勵和支持，決定勇於接受球團給予挑戰任務，但這是第一次嘗試划龍舟，從來沒有參與過的萊恩，心中其實非常不安，深怕無罰達成球團任務，只能待在二軍一直訓練。

2020年臺南市國際龍舟錦標賽，6月23~25日台南運河熱鬧舉辦，統一獅萊恩身為台南市民一員，當然不能錯過，也將參與划龍舟競賽活動，為了用最棒的表現呈現給大家，萊恩接獲任務後，檢視自己無論耐力和爆發力，都有很多需要加強的，與球團溝通決定到二軍進行計畫性訓練，未來還有兩週的時間，希望透過教練專業指導，自己能力有所提升，絕對不要成為隊友的累贅。

今日早上10點萊恩立即到台南棒球場正式向二軍報到，二軍體能教練高政華知道萊恩將接受艱難任務挑戰，特別規劃一系列核心訓練課程，幫萊恩進行訓練。面對專業訓練，萊恩展現職人精神，做什麼就要像什麼，從慢跑熱身、啞鈴臥舉訓練等各項專業訓練，雖然是室內重訓課程，但萊恩也爆汗感受扎實的訓練。

結束訓練後，萊恩也跟職業選手一樣，防護員也特別幫萊恩進行冰敷，希望透過專業防護，能夠讓萊恩消除疲勞痠痛，持續維持每日的訓練課程。

(中時 )