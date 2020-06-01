衛福部長陳時中率領團隊抗疫，受到民眾高度肯定，在台中市長盧秀燕盛情邀約下，昨日特別安排「行銷台中」之旅。陳時中開心表示，每項行程印象都很深刻，尤其酸菜白肉鍋很精彩。

台中市弘文中學學生利用學校盛產的香草，製作相關產品義賣，捐贈國家衛生研究院，盼為防疫貢獻力量，這份心意感動鋼鐵部長陳時中，今天上午特別由市長盧秀燕陪同到校，稱許國家有難，義無反顧，代表學校教育很成功。

陳時中率領團隊抗疫受高度肯定，在盧秀燕盛情邀約下，昨日特別安排「行銷台中」之旅，帶阿中部長參觀「市國糖廠」、一中街體驗手搖珍奶、晚上更到知名酸菜白肉鍋用餐。

陳時中今日至弘文中學，被問到昨天參訪哪一項行程印象最深刻？陳時中開心表示，每項行程印象都很深刻，尤其昨天盧市長安排的酸菜白肉鍋很精彩，很高興可以跟警政、醫療、消防、民政及社會局基層防疫人員在一起，有機會表達謝意。

(中時 )