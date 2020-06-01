桃園市龜山區日前傳出一對小情侶，大白天在某公園涼亭裡「上下流動」，激情過程全被網友拍攝下來，上傳到臉書社團「爆料公社」，引起網友熱議，不料有人卻把焦聚放在桌上一盒衛生紙，認為小情侶根本是「有備而來」。

網友看到這對小情侶在公園內的激情片，立刻直指事發地點在桃園龜山區的「幸福社區」，因此有網友調侃留言：「幸福社區果真性福」，但不少人都拿桌上1盒包衛生紙作文章「自備衛生紙，帶1整包是怎樣、罪惡的不是野外，而是窮到只有1盒衛生紙…」，「桌上還放了1盒衛生紙，顯示小情侶根本是有備而來」。

龜山警分局大林派出所清查發現，影片地點與幸福社區涼亭相符，正在清查拍攝者確認案發時間，再調閱沿線監視器畫面，並通知當事人到案說明以釐清案情，偵訊後將依妨害風化罪嫌函送法辦，拍攝者則依妨害秘密及散布猥褻物品罪嫌，一併偵辦。

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(中時電子報)