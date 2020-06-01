防疫在家待太久，看膩現有格局，想大興土木一番？快趁今年蝦皮購物618品牌旗艦滿足居家換新願望！蝦皮購物618攜手居家「特力屋」，推出「品牌送你50萬居家大改造」大獎，只要於6/1~6/18期間簽到就可獲得抽獎資格，完成指定的任務越多，中獎機率越大，得獎者可一人獨得由蝦皮購物提供的價值50萬元居家裝修金，並由特力屋居家改造專家到府服務！此外，蝦皮購物「618品牌旗艦」即日起正式開跑，不但狂撒億萬蝦券，更攜手50大品牌天天推出破盤商品6折起，每逢0點、11點、23點再推獨家超殺折扣夯品；此外更全新推出「下單神賺」優惠玩法，看準時間下單，就可與其他同時結帳的消費者瓜分2萬蝦幣！

蝦皮購物618品牌旗艦即日開跑，攜手特力家、P&G、永豐、巴黎萊雅等超過50大品牌獻上億萬補貼，Ariel 3D洗衣膠囊、舒潔抽取衛生紙等夯品下殺6折起，其中最大獎項為與特力屋合作的「品牌送你50萬居家大改造」，只要於活動期間簽到就可獲得抽獎資格，若關注品牌旗艦店則可增加中獎機率，關注越多、機率越大，得獎者可一人獨得由蝦皮購物提供的50萬元居家裝修金，無論是格局更動、土木工程，都可由特力屋居家改造專家協助免費裝修，讓你舊家變新家！消費者也可用3~12蝦幣兌換最高價值200元的特力屋實體門市優惠券，或用1蝦幣換取超過2,000元價值的夏日專業清潔服務抽獎機會，此外，特力家旗艦店於618期間更天天發送最高600元折價券，並將搭配暖身期間每日兩檔的品牌限時優惠！

「618品牌旗艦」祭出天天主題日，首日由「蝦券日」開響第一槍，除了今(1)日將於18點豪氣開撒1折券外，每天0點、11點、23點再加碼推出獨家超殺折扣夯品，還有眾多人氣商品等你搶，6/2重磅獻上69折的黃金時尚尾戒、超值價3千元有找，AirPods Pro更下殺78折只要6,288元；6/3再推蘭芝 水酷肌因保濕組，原價破千元直降29折只要299元、New balance 993球鞋也只要2,750元有找！此外，蝦皮購物再推全新優惠玩法「下單神賺」，凡於6/1~6/17暖身期間內，每天早上6點~7點，前618位下單且單筆訂單金額達618元以上的消費者，即有機會瓜分2萬蝦幣，快手刀預備好購物車，搶蝦幣趁現在！

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