國民黨高雄市議員今早舉行記者會，爆料罷韓團體在各大區域社團徵求工讀生，且6月30日會匯薪水，質疑經費從何而來，要罷韓團體說清楚，法務部、中選會應介入調查。對此，罷韓WECARE則回應，「的確有工讀生，但是廠商為運送與回收龐大且具有重量的布條，所以才請了10位工讀生」。

國民黨高雄市黨部今(1日)上午舉行「罷免尚未成功，菊系開始搶功？」記者會，市議員陳麗娜表示，罷韓最後倒數，WECARE近期舉行大型造勢活動，但昨天的遊行活動，並沒有申請，是一個違法的遊行活動，國民黨團對WECARE身為公民團體，應合法申請進行活動，但看起來，WECARE並不在意是否合法，只想把新聞炒起來。

陳麗娜說，此次罷韓活動，分為2個不同的派系，一個是海派(或英系)、一個是菊系，可以看見民進黨的內部鬥爭是最大的問題，她還說，到底高雄市民在這場罷韓活動中是不是最大受益者？還是派系才是最大受益者？而罷韓團體WECARE這一路上子彈不斷、糧草不斷，有這麼多的錢可用，到底錢從哪裡來的？她質疑，罷韓行動的背後，到底有什麼力量支撐，市民是不是被玩在手掌之中？

國民黨高雄市5位議員今舉行記者會，爆料罷韓請走路工。(圖/翻攝自 國民黨高雄市黨部臉書)

一同開記者會的李雅靜也質疑，WECARE的經費到底從何而來？從昨天號稱有2萬人的大遊行，再到罷韓宣傳小物，她隨後秀出，罷韓團體在網路上去遇性社團徵求工讀生的公告，並寫明時間、地點，並註明是6月30日會匯薪水，這些經費到底從哪裡來？她還表示，到底是什麼樣的公民團體，可以有這樣源源不絕的銀彈？她呼籲罷韓等團體，應出面說清楚。

國民黨高雄市5位議員今舉行記者會，爆料罷韓方疑似有走路工。(圖/翻攝自 國民黨高雄市黨部臉書)

李雅靜還說，中選會、法務部，是否該出面調查？也建議監察院應可就罷免團體的資金、經費來源出自何處做調查，罷韓團體也應公告經費來源，讓更多人知道。否則，在合理懷疑下，會不會又有可能假藉罷韓之名，行斂財之事？若真是前述所言，「這是不是民主倒退、是不是民主之恥？」。

市議員童燕珍並解釋，罷韓團體昨(5月31日)在鳳山衛武營藝術中心前舉行的造勢演習活動，從下午4點到6點30分，當時徵用的臨時工、工讀生，辦活動所用的錢，其實每一場都是百萬的花費，這些錢到底來自哪裡？幕後黑手到底是誰？她要求監察院展開調查。

陳麗娜接著補充指出，「除昨天31日遊行外，6月1日到5日的活動都有請所謂穿白上衣的臨時工，這算不算走路工？她請中央相關單位給個解釋，不要再逃避」。

罷韓WECARE今在臉書回應，國民黨高雄市5位議員的記者會爆料罷，澄清是請工讀生幫忙搬布條、維護安全。(圖/翻攝自 國民黨高雄市黨部臉書)

罷韓團體WECARE光復高雄總部今(1日)在臉書回應指出，「的確有工讀生，但是是廠商為了運送與整理回收龐大且具有一定重量的布條，並確保遊行安全，請了10位工讀生來協助」。

光復高雄總部並反批，韓國瑜在去年1221遊行後，譏笑光復高雄大布條是遮羞布，現在又說「遮羞布2.0」下面的高雄市民全都是工讀生？請不要把高雄人當做塑膠，666見真章。光復高雄總部並呼籲高雄人每晚八點共同參與「選前黃金週 最後一哩路」創造屬於高雄人的「驕傲時刻」，最終在666高雄人共同寫下歷史新的一頁。

(中時電子報)