友訊(2332)今(1)日臨時股東會落幕，由有鋼鐵梟雄之稱的台鋼結合兩位獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳的市場派獲得壓倒性的勝利，解任公司派五位董事，其中包括現任董事長胡雪，會後也推派李中旺為新任董事長，對於15日的股東常會將進行全面改選，負責操刀本次市場派的台鋼集團董事長王炯棻受訪時說三大有利市場派關鍵，認為目前還是勝算很大，表示很有信心。

王炯棻表示，對於市場派獲勝以及15日的全面改選很有信心，主要可以從三大原因切入，首先，一般來說，股東常會徵求委託書比較容易，原因主要就是臨時會的時間比較短，常會時間充裕，所以能徵求到小股東支持；再者，依照經驗，因為外資系統往往不會支持解任現任的董事長，大多數會想要維持現狀，所以，對於董事改選一般都是會反對，但因為15日股東常會是全面改選，所以對於市場派較有利；最後，就是「民心」，員工經歷公司的動盪，站在員工角度會想要使狀況好轉，故傾向全面改選，這也是決勝關鍵。

今日友訊臨時股東會解任包括現任董事長胡雪在內的五位董事，其中一位是獨立董事，今出席比例66.69%，其中市場派掌握的同意票權高達75.21%，故今會議不到20分鐘就結束，一口氣解任5位董事，市場派大獲全勝。

另外，友訊將在15日召開股東常會，對此，王炯棻分析說，胡雪本身持股約11%，含云瑋、明泰能控制的五權約17%，外資方面，估計又有11%的控制權，預計15日常會召開，外資不一定會繼續站在公司派那邊，目前整體市場派控制的股權比例確實比較高。

友訊預計在6月15日召開股東常會，屆時將進行董事全面改選。

(時報資訊)