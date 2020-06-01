6月6日罷韓投票在即，台北市長柯文哲受訪時屢屢強調，交給高雄市民決定，民進黨議員許淑華今在議會質詢時，問柯倘若罷韓成功，是否延攬韓國瑜回鍋北農？柯直言「不會，北農人事已經確定」；至於對韓評價，柯說，「我跟賴清德看法差不多，他是百年難得一見的政治奇才。」

柯文哲今天下午赴議會接受市政總質詢，許淑華質詢指出，柯文哲過去曾多次在公開場合稱跟韓國瑜私交不錯，誇韓「比你們想像的有料」，如今韓國瑜要被罷免，是否有私下關心韓？覺得罷韓會不會成功？

柯文哲說，2018年選舉後就沒接觸過韓，罷韓交給高雄市民決定，他不再發言。

許淑華追問，罷韓若成功，韓國瑜就沒工作，韓曾說跟柯關係是一個伯樂一個千里馬，北農董監事近日要改選，若罷韓成功，會延攬韓嗎？

柯文哲說，不會，北農董事長黃向羣現在做得很好，會讓他繼續做，北農人事是確定的。

許淑華秀出韓過去柯的告白，韓說「別人把我當蠢材，他把我當人才」，許問柯，現在看韓國瑜是人才還是蠢材？

柯回應：「我跟賴清德看法差不多，百年難得一見的政治奇才。」

(中時 )