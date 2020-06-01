交通局長葉昭甫表示，公車路線有經常性發車異常狀況，會透過自動稽核措施處分，納入年度公車評鑑成績，將影響該公司年度虧損補貼額度。（盧金足攝）

台中市67路公車常常脫班，讓放學的小學生傻傻等！市議員沈佑蓮1日批評市府「太誇張了！」67路公車常會脫班害民眾枯等，也有家長抱怨，孩子等不到公車回不了家，對此，交通局表示，發現該公車路線有經常性發車異常狀況，已透過自動稽核措施處分，納入年度公車評鑑成績，將影響該公司年度虧損補貼額度。

議會進行交通地政業務質詢，沈佑蓮關切東南客運67路常有脫漏班問題，交通局長葉昭甫指出，東南客運經營67路公車，連接秀泰影城到東海街口，停靠台灣體大、台中一中、雙十國中等校，經市府交通局長時間監督、輔導，發現該公車路線有經常性發車異常狀況。

葉昭甫說，客運業者應確實依據排定的班次時刻發車，未確實發車者，交通局除透過自動稽核措施進行處分，也會納入評鑑機制扣分，要求客運業者改善，為保障市民權益，研議釋出路權尋求其他客運公司接手營運，以改善公車服務品質及維護民眾乘車權益。

葉昭甫表示，台中市自去年10月1日起實施公車全面自動稽核措施，透過公車動態資訊系統，依據各班次首站發車時間作為異常發車的判斷標準，透過系統自動分派及處分每日異常發車班次，督促客運業者提高公車服務品質，針對67路線，除已透過自動稽核措施處分，納入年度公車評鑑成績，將影響該公司年度虧損補貼額度。

交通局強調，目前台中市共有234條公車路線，發車異常比例已由實施自動稽核前約10％降至最低1.73％，交通局將持續透過自動稽核措施、不定期派員稽查以及評鑑秘密客調查等相關機制，督促客運業者落實按班表發車。

此外，市議員黃健豪關心台中客運業者營運情況，葉昭甫指出，針對台中客運日前於行車中發生A1事故，交通局除依規處分該公司，同時也把該次重大違規紀錄列入年度公車評鑑成績之中，將影響該公司年度受補助金額。

「A1類肇事案件零容忍！」葉昭甫強調，這是市府對客運公司的一貫態度，目前除已請台中客運務必妥善協助家屬處理後續事宜，也強烈要求公司全面落實司機安全教育訓練及相關設備維護管理，確保行車安全。

客運業者若遲未落實相關安全管理作為，交通局也不排除收回路權並公告給有意願的業者接續營運。

(中時 )