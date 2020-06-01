Mina遺傳媽媽郭靜純好基因。（JET提供〉

郭靜純1日主持JET節目《命運好好玩》，12歲念小六的女兒Mina也陪伴在媽媽身旁，外貌相當亮眼，一雙逆天長腿遺傳媽媽好基因。郭靜純笑稱本來帶2個孩子回來放春假，結果遇到疫情，再也回不去，目前還在等班機，她為了給孩子未來更多選擇，犧牲事業到加拿大坐移民監，「5年要住滿3年才能考公民，我的階段性任務要到孩子念大學。」雖然在加拿大有房子，但為了離學區近，她另租房子每月10萬。

回憶春假回台情景，郭靜純表示：「那時候當地案例比台灣少，我們要回來，還被阻止說台灣很危險，結果沒想到完全不一樣。」她笑稱這幾個月是撿到的假期，「台灣真的很有安全感。」她與兩個孩子到加拿大定居7個月，孩子英文能力成長迅速，「我們很幸運，兩個孩子讀同學校，一個小六，一個小一。」她笑稱當地家庭孩子很多，怕其他家庭沒名額，學校常會限制一家一孩就學，幸好他們沒這問題，接送方便許多。

對於國外生活，郭靜純苦笑，「那邊是退休天堂，但好山好水好無聊，現在只能努力拿居留證。」她分享女兒Mina近日開始玩Youtube，「爸爸是編審，要爸爸看完才能發，影片會開箱少女小物之類的。」

(中時 )