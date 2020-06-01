高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，距離投票倒數5天，不少挺韓民眾認為，韓國瑜為高雄打拚，努力市政、積極防疫，為何還要面對罷韓團體不斷攻擊、抹黑，網友也認為，韓國瑜並非沒有優點，若他做得不差，為何不給掌聲呢？

一名網友在PTT表示，韓國瑜不熟悉市政，「把一個市長該做的事搞得一塌糊塗，這我不幫他辯解」，但也有他的優點，韓國瑜不貪污、不酬庸是客觀事實，「如果韓國瑜明明做得不差，為什麼要吝於給他掌聲呢？」

罷韓來勢洶洶，挺韓民眾不忍韓國瑜遭抹黑攻擊，國民黨立委吳斯懷痛批，國家機器公然介入，罷韓之惡劣根本開民主倒車，民進黨應改名為「民退黨」。

此外，韓國瑜向行政院訴願委員會提起罷免案訴願，行政院訴願委員會5月28日裁定罷免案宣告成立，停止執行於訴願人的利益與不停止執行於公益的影響，應以維護公民行使參政權之公共利益為優先保護對象，而無停止執行之必要，駁回訴願。

(中時電子報)