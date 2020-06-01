5月機車市場逆勢成長 電動機車成重災區 15:052020/06/01 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月國內機車市場，在三大業者－光陽、三陽、台灣山葉賣力促銷燃油機車，刺激買氣上升，並填補電動機車銷售退燒的市場缺口，推升5月整體機車銷售逆勢成長0.4％。其中光陽以2.38萬輛、三陽1.95萬輛的成長成績，分居市場一、二名，台灣山葉1.49萬輛位居第三。 電動機車則呈現連續第二個月衰退的局面，5月電動機車新領牌數6,455輛，年減46.57％、月減26.73％，市占率跌破一成。電動機車龍頭Gogoro在5月僅新掛牌5,244輛，較去年同期銳減54.96％，成為重災區。 (工商 ) #電動機車 #萬輛 #機車市場 #逆勢成長 #重災區 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只綁住台積電叛將 陸晶圓代工龍頭挖大咖助攻14奈米 - 財經 台積電砸3000億 搶進封測市場 - 財經 大陸中科院碳基半導體 突破3奈米 - 財經 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 陸美爭端加劇！ 外資預告人民幣慘劇還沒完 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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