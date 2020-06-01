5月國內機車市場，在三大業者－光陽、三陽、台灣山葉賣力促銷燃油機車，刺激買氣上升，並填補電動機車銷售退燒的市場缺口，推升5月整體機車銷售逆勢成長0.4％。其中光陽以2.38萬輛、三陽1.95萬輛的成長成績，分居市場一、二名，台灣山葉1.49萬輛位居第三。

電動機車則呈現連續第二個月衰退的局面，5月電動機車新領牌數6,455輛，年減46.57％、月減26.73％，市占率跌破一成。電動機車龍頭Gogoro在5月僅新掛牌5,244輛，較去年同期銳減54.96％，成為重災區。

(工商 )