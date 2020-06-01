吳帝慶詐騙吸金數億元，大陸被害人曾集體控訴。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

曾獲2013年環球企業總裁大獎的44歲馬來西亞籍男子吳帝慶，自稱大馬「拿督斯里」。10年前開始設立世紀皇朝、威贏世紀等空頭公司，打著大馬拿督斯里、成功企業家名號，在馬國、新加坡、柬埔寨和大陸以投資案吸金，不法獲利人民幣逾億，他遭國際刑警組織通報追緝，日前在台落網，已遣送回馬來西亞。

刑事局指出，吳2018年遭國際刑警組織柬埔寨、馬國通報追緝，因大陸被害人眾多，他擔心被公安逮捕，去年底輾轉逃到台灣，刑事局接獲大馬情資，5月14日在台中其租屋處緝獲到案，16日遣送回馬國，經14天隔離檢疫，31日解隔離，被當地警方正式逮捕訊問。

據了解，刑事局發現，吳已在台灣租屋，研判可能計畫另啟爐灶搞詐騙，趁他受疫情影響無法出境，趕緊逮捕。

警方調查，吳自2010年設立「世紀皇朝」、「威贏世紀」等空頭公司，在馬國、新加坡、柬埔寨等地從事非法吸金，詐騙金額逾億元人民幣，已有大量馬國、新加坡、中國民眾受害。因涉及多起投資詐欺案，分別於2018年5月15日遭國際刑警組織柬埔寨中央局發布紅色通報，同年7月25日再遭國際刑警組織吉隆坡中央局發布藍色通報。

吳去年12 月31日入境來台，因新冠肺炎疫情爆發遲未出境，滯留期間藏匿於台中地區，5月14日遭警方查獲，經警方與移民署、馬方聯手合作下，順利於5月16日遣返馬國。

據馬方情資，吳自2015年起在柬埔寨境內涉及67萬2000美金商業犯罪，另在馬來西亞境內也涉及數起投資詐騙，金額初估逾135萬令吉，總金額折算新台幣逾3000萬元，犯後即滯留海外，往返台灣、印尼、菲律賓及越南等地，去年6月間，其配偶曾自馬來台，雙方短暫會面，馬方為緝捕他歸案，今年2月24日註銷其護照，並請求鄰近國家協查。

刑事局說，適逢新冠肺炎疫期，台、馬間國際航班處於中斷狀態，恰好中華航空5月16日首度恢復台、馬間航班，但後續航期不明，因馬國極度重視本案，國際科積極與移民署、馬來西亞友誼及貿易中心聯繫，爭取安排5月16日成功遣送吳嫌，顯示防疫期間，台馬雙方共同打擊跨國犯罪及國際執法合作不間斷的情誼。

(中時 )