雙王領攻，台股重回年線！香港財政司長表示，美國對香港制裁影響有限，激勵香港股市及亞股，台股今天亦在大立光(3008)及台積電(2330)雙王領軍，電子股重掌兵符下跳空開高，義隆電(2458)、亞信(3169)、創惟(6104)、欣興(3037)、旺矽(6223)、營邦(3693)、優群(3217)、長盛(3492)等中小型電子股同步漲停作收，新天地(8940)、劍湖山(5701)、天蔥(2740)等亦亮燈漲停，在市場氣氛轉為樂觀下，台股指數開高走高，順利站上11000點關卡，重新站回年線，終場加權股價指數為11079.02點，上漲136.86點，成交量1663.98億元；OTC指數為149.34點，上漲1.96點，成交量495.66億元。

今日上市各類股以光電類股表現最佳，上漲3.65%，其次是電子零組件類股及油電氣類股，分別上漲3.24%及2.34%，表現較差者為生醫類股、機電類股、觀光類股及化生醫類股，其中生醫類股下跌0.33%，機電類股上漲0.07%、觀光類股及化生醫類股上漲0.37%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲2.4%，表現最差為生醫類股，上漲0.31%。

就技術面來看，美國針對香港國安法制裁雷聲大雨點小，台股跟隨亞股上演慶祝行情，終場上漲136.86點，以11079.02點作收，站回11000點關卡；上週港版國安法正式通過，使得中美緊張關係再度升級，不過美國宣布制裁措施溫和，讓全球股市上演利空出盡走勢，台股亦重新站回11000點，只是，隨著台股指數攀高，上市櫃公司股價多已處於高檔，加上11000點以上套牢賣壓不輕，台股短線難以擺脫區間震盪格局。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，隨美股受經濟重啟預期上揚，加上台灣持續無本土病例出現，資金輪動推升因經濟活動回溫受惠之運動、自行車等外銷族群、以及觀光、旅遊、飯店等相關個股表現強勢帶動，電子高價IC設計股也多有表現，不過盤面仍有香港地緣政治、美中貿易戰、二次感染風險等不確定因素干擾，增加大盤高檔震盪整理機率，盤勢是否能持續攻高，接下來建議可關注電子高價股輪動比價效應是否持續，以及經濟重啟受惠之歐美外銷、國內觀光百貨族群是否續強，還有Sever、高速傳輸、PCB、CCL等電子族群輪動表現狀況。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，分析目前總經環境，美國4月消費信心指數逼近但仍高於金融海嘯當時，顯示在政府注資救市之下，消費信心尚未完全崩解。因全球經濟恐陷入衰退，失業率高，影響消費動能，所以各國政府超大力度的救市方案，先讓企業活下來，再求未來復甦。因石油需求差，產油國減產不夠，導致原油價格大幅下跌，未來估計一段間油價也將處於低檔，但低油價也有助於未來經濟活動的復原。

吳繼先指出，指數已過最恐慌時間(最低點隱含風險資產的流動性砍殺，以及對疫情未知的恐懼)，隨歐美疫情見高點逐漸緩和，以及各國救市方案，帶動台股於4、5月呈現強彈格局，整體來看，第二季加權指數風險不高。不過，後續風險為檢驗第三季所呈現出救市方案的成績單，若無法有效刺激經濟，指數恐將有再度修正的可能，但低點預期不會超過3月底的8523點。選股方向上，可朝四方向布局：一、5G手機遞延但趨勢不可逆，看好5G手機相關概念股；二、5G基地台新基建、Server AI HPC等帶動高階半導體供應鏈；三、在家上班帶動NB新需求；四、具有高殖利率保護，有落後補漲機會的個股。

(時報資訊)