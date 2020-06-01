資策會產業情報研究所（MIC）春季線上研討會今（1）日起開跑，預期2020年全球半導體市場規模將微增1.2％，但台灣在先進製程量產、平均銷售單價及併購效益提升下，台灣半導體可望年長1.7％、表現略優於全球，產值估為2.45兆元。

資策會MIC指出，雖然今年5G及高效能運算需求浮現，但受中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊，全球半導體成長不如預期、動能遞延1～2季。產業顧問楊中傑表示，台灣在先進製程量產、帶動平均銷售單價提高，以及去年併購效益提升下，成長可望略優於全球。

對於台灣IC設計產業，資策會MIC表示，原預期在通訊應用邁入5G的帶動下，今年將有較高幅度成長，但整體需求受疫情影響大幅趨緩，終端消費需求下滑，預期下半年IC設計業者將面對庫存調節問題，連帶影響台灣IC設計產業表現。

至於台灣IC製造產業方面，資策會MIC表示，雖受疫情衝擊使終端消費需求減弱，但因晶圓代工產能生產周期長、客戶掌握度高，對上半年營收影響較輕微，下半年或明年才會有較明顯降幅。

其中，記憶體價格受惠於短期固料需求而有所提升，但終端需求下滑影響，預期下半年記憶體價格仍面臨下滑風險。關於台灣封測產業，受惠5G通訊商轉與疫情衍生的數位經濟商機，預期可望支撐今年維持正成長表現。

全球資訊系統市場方面，資策會MIC觀察發現，今年雖有短期遠端硬體需求，但因產品成熟與換機周期延長，預期未來5年市場將趨於停滯，今年台灣筆電、桌機與平板電腦等各類資訊系統產品，出貨規模皆將下滑。

資策會MIC預估，今年桌機與平板出貨量將分別年減9.4％與5.1％，筆電將年減4～8％，推測為遠距辦公等需求使部分消費者提前購機，加上全球經濟遭受重創，將削弱下半年購買力道。未來疫情若獲控制，遠距辦公與教學的急迫性也會降低，亦使筆電出貨轉弱。

不過受惠雲端應用服務與數位轉型相關需求增加，資策會MIC預估台灣伺服器出貨量今年將增加3.9％。楊中傑指出，短期內雲端需求只增不減，對台灣伺服器代工產業而言是一大助益，而中美貿易戰使伺服器產能持續遷回台灣，有機會促使台場增加本土比重。

然而，楊中傑也指出，未來伺服器出貨狀況仍需持續觀察2大關鍵，一是上游伺服器零組件出貨狀況，是否會受中國大陸疫情復燃而發生斷鏈危機，二是伺服器是否因第二季提前備貨，導致下半年傳統旺季出貨不旺。

對於後疫情時代的全球資訊產業鏈轉變，楊中傑表示，中美貿易戰在疫情攪局下增添變數，而資訊產業鏈也來到轉折點，提醒業者皆需特別關注今年美國大選，若美國新政府上台，且美中關係和緩、走向合作，供應鏈將逐漸回歸正常轉移。

若中美在大選後持續對抗態勢甚至對抗升級，楊中傑認為，美國未來將持續利用關稅與跨國合作，推動供應鏈移出中國大陸，而中國大陸政府將以政策保留產業聚落、並鼓勵升級。至於下一個階段，則需觀察是否半導體真正走向2套獨立生態系、各擁產業群。

(時報資訊)