美中貿易協議並未生變，亞股全面走強，台股搭上多頭列車，開高走高輕鬆再回「萬一」。電子權值股台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)齊揚，大立光更是站上4000元激勵人心。觀光類股延續上周漲勢，美食-KY(2723)續強，中低價股新天地(8940)、燦星旅(2719)、天蔥(2740)亮燈漲停。富邦媒(8454)挾電商題材連番大漲，盤中股價直逼上市高價599元，拉近與百貨類股股王寶雅的差距，股王寶座之爭再起。此外，全達(8068)、愛普(6531)、凱鈺(5468)等強漲，台股遍地熱點，終場收漲136.86點，為11079.02點。今日外資(不含外資自營商)買超145.0406億元，投信買超10.6213億元，自營商買超44.2426億元，三大法人買超199.90億元。

光電、電子零件、油電、橡膠是今日台股四大天王。大立光以3,880元開出，股價走強一度拉升至4,070元，向上突破所有短期均線，加持光電族群樂淘淘。欣興(3037)因ABF載板供給將持續短缺至2022年，獲外資按讚，目標價喊到66元，多方仰揚漲停，成為電子零件族群領頭羊。NVIDIA最快第三季末推出電競新GPU Ampere，將有利下半年主機板和電競NB/PC等相關業績成長，宏碁(2353)、藍天(2362)、技嘉(2376)、微星(2377)等股價翻紅走高。橡膠股的泰豐(2102)獲外資連兩日擴大買超計926張，股價開高走高躍過月線，並寫下近1個月的高點，終場以漲停板作收，而在泰豐登高一呼下，南港(2101)、台橡(2103) 、正新(2105)、建大(2106)群起呼應，推動橡膠股成為今日的傳產一哥。

上周(5/25-5/29)外資集中市場賣超83.65億元，但台股走勢不受外資動向影響，全體上市公司總市值為33.28兆元，逆向周增1.2%，今(1)日指數成功收在「萬一」之上，人心振奮，5日RSI為68.92，10日RSI為62.85，9日K值為73.70，9日D值為66.24，20日乖離率為1.69；外資買超145億元。只是好不容易新冠疫情降溫，美中貿易戰卻出現續版，及香港國安法議題，股市消息面不平靜，高點籌碼壓力不容輕忽。群益證券看本周台股指數區間為10,800-11,200點，伺服器/筆電供應鏈、Mini Led股、自動化設備股、記憶體股四大題材類股較有可為。

(時報資訊)