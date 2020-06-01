新北市垃圾袋去年起降價，實際上約有4成垃圾來自社區大樓，多委託民間清運業者處理，根本沒受惠，近日新北焚化爐輪流歲修，民間清運業者處理量大減，反而讓大樓垃圾處理費大漲。新北市議員葉元之認為，新北焚化爐委託民間業者代操作，才有這黑箱作業空間。

葉元之說，新北市焚化場是委外代操作，焚化廠除了處理新北市每天清潔隊員收受的垃圾外，剩下的處理量都由代操作業者招標給其他民間清運業者。

葉元之指出，樹林焚化場共有三爐，5月起有兩爐停爐中，僅剩有一爐在運作，清運業者能進爐的量只剩20％，能燒的量變少，代表清運業者的業績也受影響，在固定成本不變的情況下，調漲跟住戶收的費用，來支撐營運，甚至要送到外縣市協助焚燒，不僅造成大樓垃圾處理費增，還被其他縣市詬病。

葉元之指出，目前社區大樓垃圾處理費從一噸5000到5500，現要6000到6500，市府雖然對外表示垃圾袋降價，社區大樓根本沒有受惠垃圾袋降價優惠。

葉元之也說，對比北市焚化爐沒有委外，大樓住戶找清運業者，進爐價大約1噸2100元，新北市進爐價3200到3500元，同樣住大樓，新北市一戶四口之家，每月要比台北市多300元的垃圾處理費。

環保局長程大維指出，新北市焚化爐委外代操作，新北市不用支付任何一筆費用，但北市必須負擔很大的人事費用，兩者很難相比較。

程大維說，新北市樹林、八里、新店三座焚化爐能夠燒的量有2500頓，新北市清潔隊每天收受的垃圾量約1600頓，剩下的量就可由代操作業者調配，不過環保局訂都有監督模式，除了訂定上限每噸3200到3500元的處理費上限，且都要上網公開招標，由民間業者競標，公平公開。

程大維說，每個縣市習性不同，他也尊重社區大樓決定，且垃圾處理三年一簽，如果遇到歲修，都會事先通知。

(中時 )