開放中轉有望！指揮中心：已請桃機規劃動線 15:562020/06/01 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為機場免稅店一景。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥1日表示，有關國際旅客來台中轉（轉機、不入境）一事，若是民航局、桃園機場公司本周可以提出動線分流方案，就可以請航空公司規劃中轉的業務。 陳宗彥表示，過去國際旅客來台轉機，在機場都會和要入境的旅客混雜在一起，考量當前入境旅客較少，上周指揮中心已經與民航局、桃機公司開會過，並請他們回頭規劃入境者、轉機者的動線分流方案，若是本周就提給指揮中心，隨即就可以請航空公司開始規劃中轉的業務申請。 (工商 ) #中轉 #規劃 #指揮中心 #動線 #轉機 也許您會感興趣 生活熱門新聞 7-11口罩一片5元 開賣時間曝光 - 生活 希臘「解封清單」納入陸日韓 沒台灣 - 生活 - 旺報 冷泡茶易喝進農藥？ 毒物專家顏宗海指出關鍵 - 生活 本周熱爆 吳德榮：下波梅雨鋒面這天報到 - 生活 寶雅口罩1片5元 6／4開賣不限數量 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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