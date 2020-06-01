中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥1日表示，有關國際旅客來台中轉（轉機、不入境）一事，若是民航局、桃園機場公司本周可以提出動線分流方案，就可以請航空公司規劃中轉的業務。

陳宗彥表示，過去國際旅客來台轉機，在機場都會和要入境的旅客混雜在一起，考量當前入境旅客較少，上周指揮中心已經與民航局、桃機公司開會過，並請他們回頭規劃入境者、轉機者的動線分流方案，若是本周就提給指揮中心，隨即就可以請航空公司開始規劃中轉的業務申請。

(工商 )