路透報導，美國國會一群共和黨員計畫在本周公布一項議案，阻止美國民眾投資與中國軍方有關連的外國國防企業，為阻止美國資助中國企業的最新舉措。

眾議員Mike Gallagher、Jim Banks及Doug LaMalfa計劃提出這項法案，要求美國財政部長穆努欽向國會提交報告，列出與中國軍方之間有重大合約、關連或獲得支持的外國國防企業。

根據這項法案，在上述報告提出後的六個月，美國企業及公民將必須縮減與這些企業的關係，並且將被禁止對這些企業進行新投資。

Banks在聲明中指出，一方面，國會要求納稅人幫助提升我們的軍力，以與中國抗衡；而另一方面，美國大型投資基金卻把大量美元投入中國的軍事工業基礎，我們需要消除認知上的分歧，停止資助我們在全球的主要對手崛起。

美國與中國之間的爭奪已從貿易和科技領域延伸至資本市場，兩國關係因有關新冠疫情源頭的爭論而進一步惡化。

雖然民主黨或其他共和黨人是否將支持這項議案仍未可知，不過在中國全國人大通過香港國安法後，美國國會的反中情緒高漲。民主黨控制的眾議院與共和黨掌握的參議院，均批准了以侵犯維吾爾族人權為由制裁中國高官的法案。

美國總統川普美東時間29日表示，政府將研究出辦法保護美國人對中國企業的投資，加大向中國企業施壓，要求他們遵守美國會計和信息披露規定。

本月稍早，在白宮的壓力下，一個負責管理聯邦僱員和軍隊養老金的獨立委員會暫停了允許旗下一隻基金追蹤一個涵蓋具有爭議中資企業的指數的計劃。

此前，在納斯達克上市的瑞幸咖啡爆出虛報人民幣22億元（3.10億美元）銷售額的醜聞。

此事強化了川普政府中對中鷹派的立場，他們認為中資企業的投資者容易遭受不可預見的風險，因為中資企業不受與美國公司相同的審計和披露規則的約束。

參議院本月稍早通過一項法案，可能阻止一些中資企業赴美上市，除非它們遵守美國的審計和監管準則。

(工商 )