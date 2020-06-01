台大公衛學院近期透過解封指數計算出台灣的境內感染風險，推估數值低於一，建議中央能適度開放邊境管理，但中央流行疫情指揮中心今天強調，指揮中心也有類似的判斷標準，是否要開放邊境則必須要依照當地感染狀況、檢驗量能、資訊透明度、雙邊互惠等四大原則。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心也有類似於解封指數的一套判斷標準，內容包含過去十四天當地增加多少確診病例或每百萬人口的平均確診病例，以及疫區當地的監測與檢驗量能，配合當地的疫情資訊透明度來做出是否要開放的綜合判斷。

他指出，指揮中心每天透過這套監測系統觀察世界各個國家的疫情發展，但除了上述的原則外，邊境是否要開放還必須要雙邊互惠，我國與對方必須建立互信認證機制才能繼續談下去。

莊人祥補充，目前指揮中心共將全世界分四大類，其中第一類國家包含紐西蘭與帛琉，為可能病例發生數較少的地區，針對這些地區目前考慮採入境進行自主健康管理，但目前還未定案。

第二類則是風險較低如越南、汶萊，當地有發生病例但風險較低，這些地區若採取檢疫十四天對於商務來說可能比較不利，因此考慮檢疫五天並接受採檢為陰性可轉自主健康管理

至於第三類國家則像日本、澳洲、韓國，會採取更嚴格的檢疫措施，最後則是其他較高風險國家，會另有應對政策。

何時能鬆綁邊境？莊人祥說這牽涉很多單位的規劃，因此還要再互相談，目前還是遵照行政院邊境風險嚴管的指示，朝向國內旅遊的鬆綁來做，若國內也能做到防疫認證機制，例如交通、住宿、景點都能做到樂活防疫，未來在開放邊境時也可以讓國際旅遊有一些保證。

(中時 )