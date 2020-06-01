NBA聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)針對轟動全美的暴力執法案件發出備忘錄，他告訴員工：「親愛的同仁們，這提醒我們美國還有很多從未痊癒的傷痛，種族歧視、警察暴力依然是美國日常，不容我們忽視。」

雖然為死者佛洛伊德(George Floyd)以及其他的種族暴力受害者難過，席爾佛也指出並非所有警察都崇尚暴力。「再一次的，那些服務與保護社會安危的正直警察被迫為那些害群之馬善後。」

席爾佛也呼籲白人員工抱持同理心：「這一刻包括我本人，以及那些每日無法切身體會他們痛苦的人，我們必須傾聽他們的聲音，一同貢獻力量來解決問題。」

NBA向來是全美體育聯盟的政治模範，《美聯社》前年報導他們在種族多元化獲評「A+」，性別平等「B」，總評為「A」(白人男性的比例愈低, 擔任重要職位的人數愈少, 整體評比就愈高)，NBA連續19年遙遙領先其他職業聯盟。

然而經過前次的香港與火箭總管事件，部分美國球迷不再相信席爾佛，他們認為NBA只會同一招，就是放低身段來討好大眾，在這種震撼全國的大事面前顯得非常軟弱。

(中時電子報)