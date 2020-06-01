《危老條例》(全名《都市危險及老舊建築物加速重建條例》)實施至今已三年，期間施行成效良好，廣受各界好評，行政院於4月17日三讀通過該條例之修正案，將原訂於5月落日的容積獎勵時程自2020年5月起再延長5年，獎勵則以8%、6%、4%、2%、1%逐年遞減，於2025年5月落日。相較於規定繁雜的《都更條例》，《危老條例》所要求的條件簡單，因此更明顯地加速區域內危老建築重新翻建，以台中市為例，今年依《危老條例》申請重建，受理中的案子計有179件，比依照《都更條例》辦理的96件案子，多出將近一倍，由此可見《危老條例》的實用性。近期台中市北區「元城樂more」以及西區「大通地產」即將於7月中推出的新案均屬於危老重建的代表性案例。

一張圖看懂《危老條例》與《都更條例》差異

《都市更新條例》與《危老條例》在運用上各有不同。

全台目前存在許多屋齡超過40年以上的公寓，大多面臨改建的情況，依照過去《都市更新條例》在面積規範上較為嚴謹，且須獲得一定比例的所有權人同意，在案件執行上難度相當高。而推動《危老條例》後，雖然須取得區域內所有權人100%同意，但放寬面積限制，因此在實際上加速了重建的進度。那麼《危老條例》是否比《都市更新條例》更實用呢？其實各有各的特點，在優惠條件上，《都市更新條例》仍然比《危老條例》來得更完整，只不過《危老條例》擁有更大的靈活性與相對低的門檻，自然運用起來較為普及。

受惠《危老條例》推新案 台中指標建案買氣旺

台中市北區「元城樂more」是當地危老重建具代表性案例。/圖片由業者提供)

台中市北區與西區早在縣市合併之前就已經發展成熟，因此區域內公寓的屋齡普遍偏高，多數建築物符合《危老條例》重建的標準，建商看準舊市區有著「發展較早」、「交通發達」、「人口稠密」和「生活機能完善」等特性，利用危老重建來推動新建案，不僅取得漂亮的銷售成績，同時加速都市更新、美化市容，廣受在地人喜愛。其中又以北區「元城樂more」跟西區「大通地產」最有看頭。

位於北區的「元城樂more」享有中友一中雙商圈，鄰近中國醫藥大學，區域內明星學校數量多，為台中市中心重要的文教區。因北區開發多年，市區內老屋林立、亟待重建，剛好給予「元城樂more」推案的契機，加上原有商圈熱絡、生活機能完善、交通部分則有捷運紅線、74快速道路、火車站以及公車系統，形成便利運輸網，因此在中國醫藥大學附設醫院上班的醫護人員多選擇在此區置產。憑藉著地段好，北區人口密度高與生活環境佳等優勢，「元城樂more」可說是台中經典舊地推新案的成功案例之一。

大通地產整合逾6年的西區新案位在台中市台灣大道與五權路口，為台中市最精華的地段。/圖業者提供)

西區為台中最核心地段，當地也因為開發較早，市區內公寓的屋齡多在30年以上，適合進行重建工作，「大通地產」專門整合危老建築，進行都更，預計今年七月中旬將在西區推22樓新建案，該筆建案基地位在台灣大道、五權路口，近科博館，周遭的精誠、公益、草悟道商圈則提供完整生活機能，「大通地產」新案可望成為西區新地標。

舊地推新案推出一片天 《危老條例》加速都市更新腳步

台中今年在《危老條例》 10%容積獎勵期限前兩週，曾掀起一波送件潮，計有81件危老建築申請案，可見給予的獎勵條件相當優渥。在立院通過《危老條例》修正案以後，預計在五年內將有更多危老建築翻新重建，對於再度活化老舊市區的房市，有相當大的幫助，也更能美化市容，收到政府與民眾雙贏的效果。

(中時電子報)