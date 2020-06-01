市議員楊正中建議，交通局應重新評估，不要讓免費政策淪為市府錢坑，排擠其他預算計畫。（盧金足攝）

交通局長葉昭甫表示，因應捷運綠線年底通車營運，將研究市民、非市民搭車模式，檢討相關財務狀況，作為日後規畫的參考。（盧金足攝）

台中市議員藍綠議員1日在質詢時都抨擊，從2016年8公里免費到現在雙十公車，市府編列補助經費20億擴大到28.5億，變成台中市大的交通「錢坑」，建議公車優惠應限定台中市民，交通局長葉昭甫表示，因應捷運綠線年底通車營運，將研究市民、非市民搭車模式，檢討相關財務狀況，作為日後規畫的參考。

以後台中將出現搭公車不要錢，但搭捷運要付費的情況？市議員曾朝榮、蔡成圭、李天生、周永鴻等人質詢指出，台中市給公車業者的補助，財源來自停管基金，但卻受惠全台灣來台中搭公車的民眾，並納稅的台中市不公平，且補助經費20億擴大到28.5億，交通補助變大錢坑。

市議員楊正中針對中市公車政策建議，未來仍有軌道建設要執行且地方自籌經費龐大，而每年公車免費搭乘預算年年爆增至30億，恐排擠未來建設預算，要求交通局應審慎檢討政策並修正，不要讓交通政策淪為錢坑。

楊正中說，目前規畫軌道建設的工程及自償經費，市府需負擔1389.59億。經費龐大，若分10年分攤，一年需編229億；分20年分攤，每年需編69.47億。

楊正中也問葉昭甫，市長盧秀燕任內有哪些路線可以動工？葉答詢時表示，希望在八年內至少可以進行捷運藍線土地徵收作業。

楊正中認為，台中市歷年公車免費政策預算逐年增加，從2011年1.81億至今年30.05億，預算增增長16倍之多，顯示搭乘公車人口已趨於成熟。而捷運綠線年底要通車，加上捷運票價虧損8.95億，每年在大眾運輸部分總計補貼高達40億。

交通局既已逐步規劃中市軌道路網接駁，財務可行性也應審慎評估市府是否足以負擔。公車免費搭乘政策也有許多議員憂心恐淪為錢坑，網路上也有諸多討論希望交通局應檢討政策並做修正。

楊正中建議，交通局應重新評估，不要讓免費政策淪為市府錢坑，排擠其他預算計畫。

葉昭甫說，目前多數民眾所持的電子票證為非記名卡，因為沒有實名制，尚無法透過乘車資料區別民眾是否為市民或非市民，且台中市有許多學生為外縣市前來就學，相關權益也須納入考量；另考量整體大眾運輸發展均衡，並因應捷運綠線將於今年通車營運，交通局將進一步研究市民、非市民的搭車模式，並檢討相關財務狀況，作為日後規畫的參考。

(中時 )