雲林縣古坑鄉登山步道口路旁停滿車，影響交通。（蔡東富提供）

雲林縣古坑鄉登山步道口路旁停滿車，議員蔡東富要求縣府盤點附近公有地闢停車場，為後疫情時代的休閒觀光做準備。（蔡東富提供）

新冠肺炎疫情間接帶動登山步道成為熱門休閒點，雲林縣議員蔡東富上午在議會總質詢時，要求縣府盤整古坑二尖山步道附近公有地，開闢停車場，並向環保署爭取補助設生態廁所，為後疫情時代的休閒觀光做準備，縣長張麗善表示會要求各處局合作完成。

蔡東富認為，縣府許多局處長只做本分，缺乏勇於承擔的肩膀與創新的思維，防疫做得好超前部署很重要，不要說目前國內疫情已趨緩，在尚未緩和前，走步道就成為休閒風潮，縣府力推輕旅行，卻不見相關局處長為此趨勢做準備，相關設施付之闕如。

蔡東富以古坑鄉二尖山為例，只有阿里山風景管理處在二尖山頂建了30個停車位，餘登山路口處都無停車位，窄小的路面兩旁總是停滿車，縣府應盤整附近公有地闢建停車場，而山豬湖步道沿路都無廁所，遊客最多的4-1與4-2步道都是尿騷味，建議向環保署爭取經費設乾式的生態環保廁所。

張麗善強調，會要求各局處動起來，合作無間爭取經費，一起周延步道休閒設施。

(中時 )