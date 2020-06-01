美國國務卿蓬佩奧1日再次評論「港區國安法」。他認為，隨著北京政府通過有關法例，美國現在沒有理由給予香港特殊待遇。

蓬佩奧接受美國福斯新聞（Fox News）節目訪問時表示，中國領導人對香港實施更嚴格的控制，違背給予香港高度自治的承諾。今日的中國共產黨已不能與十年前相比，他們有意破壞西方觀念、民主和價值觀。

他又重申，美國對中國電訊設備生產商華為的立場，認為歐洲應該終止與華為的業務來往，把華為剔除出網路系統，應該使用西方的技術。

(工商 )