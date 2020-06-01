蓬佩奧：美沒理由給香港特殊待遇 15:322020/06/01 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿蓬佩奧1日再次評論「港區國安法」。他認為，隨著北京政府通過有關法例，美國現在沒有理由給予香港特殊待遇。 蓬佩奧接受美國福斯新聞（Fox News）節目訪問時表示，中國領導人對香港實施更嚴格的控制，違背給予香港高度自治的承諾。今日的中國共產黨已不能與十年前相比，他們有意破壞西方觀念、民主和價值觀。 他又重申，美國對中國電訊設備生產商華為的立場，認為歐洲應該終止與華為的業務來往，把華為剔除出網路系統，應該使用西方的技術。 (工商 ) #系統 #華為 #蓬佩奧 #特殊待遇 #應該 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只綁住台積電叛將 陸晶圓代工龍頭挖大咖助攻14奈米 - 財經 台積電砸3000億 搶進封測市場 - 財經 大陸中科院碳基半導體 突破3奈米 - 財經 10年前發消費券搶這檔賺6倍！今年散戶機會又來了 - 財經 陸美爭端加劇！ 外資預告人民幣慘劇還沒完 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。