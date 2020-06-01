新北市板橋區環河西路上，水泥車違規左轉，對向2台重機煞車不及撞上，重機情侶檔攜手歸西。（照片來源：臉書《爆料公社》

新北市板橋區今天（1日）上午11時許發生一起2死車禍，一輛由涂姓駕駛的水泥預拌車，沿環河西路往土城方向行駛，行經板橋區環河西路四段、華江五路口時，疑違規左轉，對向2台大型重型機車煞車不及撞上，兩名重機騎士當場死亡。初步了解，兩名死亡重機騎士是一對年輕情侶。

警方獲報到場處理，2名重機騎士分別是22歲陳姓男子、21歲張姓女子，一人身體遭輾壓，另一人頭部重創，雙雙當場不治。而涂姓駕駛酒測值為0，警方確認路口有禁止左轉號誌，先依違規告發，之後訊問後將依照過失致死移送。

一名車友中午在臉書社團《重機天地【我的重機日誌】》貼文提醒：「各位車友如有經過板橋環河道路華江橋旁請小心，目前正在處理嚴重的車禍。一輛混凝土車從照片上這個路口違規左轉，對向重機煞車不及直接撞上去，我看到一輛白色紅骨杜卡迪，另一輛不清楚，騎士狀況不明，現場已用黑布圍起」。

立刻有車友貼出車禍新聞連結，還說一堆人在檢討重機情侶車速太快，車友們無奈氣憤回應：「砂石車違規 一群人都在新聞底下酸重機騎快 肉眼測速？」、「去你的 你的違規讓兩位無辜的騎士們命都沒了」；

「這個水泥車司機應該要當場槍決的，因為他開的車隨時都可以殺人，為什麼還敢違規？所以他根本不在乎別人的死活，所以這種人應該要槍決。」、「我住在這附近，經常看到砂石車在這裡違規左轉，沒有號誌且橋墩阻擋了雙方視線，心想早晚出事，真的.....因為下一個可以左轉的路口有紅綠燈，這些王X蛋經常便宜行事」。

有車友表示：「重機前輩們教的防禦駕駛總是有他的道理」，但也有人認為：「就是你這種心態 才讓大車駕駛：我負責違規，你負責閃(防禦駕駛)」、「防禦駕駛是必要，但如果一路上都是違規車，變成一路都在防禦駕駛，身心體力耗弱更快，更容易出事情……防禦駕駛不是萬能。」

(中時電子報)