5G商轉將開啟「萬物互聯」時代，迎接物聯網裝置即將呈現爆炸性成長趨勢，台灣大(3045)今(1)日宣佈與車聯網OTA領導品牌科絡達公司結盟，合力推出OTA(Over-the-Air)，無線升級服務管理平台，幫助企業在各式應用場景中透過雲端，快速又安全完成聯網裝置的系統更新。台灣大獨步全台電信業，展開OTA技術合作，目前已有與知名企業用戶簽訂MOU，未來在智慧車聯、智慧家庭、智慧城市等領域均大有可為，可望加速實現物聯網的商業價值及新智慧生活遠景。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，OTA是企業在物聯網時代勝出的關鍵之一，很多人都有過等待智慧型手機版本更新的經驗，隨著物聯網設備的蓬勃發展，一輛智慧車可能就有數百個微控制器，任一軟體、韌體(firmware)下載升級的過程，不僅影響用戶體驗、更可能涉及人身安全，要比智慧型手機複雜許多，因此車用OTA更新的成功率、時間及所需傳輸量等各項標準，所要求的技術門檻遠比手機升級更高、更嚴格。科絡達的車用OTA技術，已累積與知名車廠合作的豐富經驗，再透過台灣大穩定的雲端環境與平台管理技術，OTA推展將如虎添翼，更可應用在多元的物聯網產品，甚至企業能藉OTA技術，開創出更多商業模式，發揮即時、即刻、不需回廠的「萬物更新」無限潛能。

科絡達創辦人暨CEO吳柏儀表示，目前全球已有50萬輛車使用其OTA服務，科絡達一大利基在於優異的差分算法。以車用資訊娛樂系統檔案更新為例，整包可能達1~2GB的升級版本，運用差分技術，僅需就新舊檔案差異處進行更新，新版本就可以壓縮至50MB，檔案大小瞬減95%，刷寫時間也可從1小時縮短至5-10分鐘，大幅減少駕駛枯等系統下載的時間，同樣的技術運用在各式物聯網終端上，省下的時間成本更是倍數成長。吳柏儀強調，很高興能與台灣大成為夥伴，不僅有助提升資訊安全，未來借重台灣大5G技術，將能有效幫助用戶更快更新資訊。

台灣大表示，5G通訊除了「大頻寬」與「低延遲」特性之外，「大量裝置連網」也是亮點之一， GSMA Intelligence預測到2025年，全球物聯網裝置連接數將自2018年的103億台翻倍成長達到250億台，其中企業端連接數將超越消費端。吳傳輝指出，舉凡家用的煙霧感測器、智慧音箱、智慧門鎖，或是智慧路燈、水汽電錶等，儲存空間極有限，將來成千上萬小容量的連網裝置進行軟韌體更新，勢必是一大挑戰，台灣大看準此趨勢，積極發揮垂直整合能力，與科絡達共同開發「OTA服務管理平台」，預料可為台灣物聯網市場注入新氣象。

(時報資訊)