儘管國際局勢紛擾不安，台股仍在6月旗開得勝強飆百點再登萬一大關！時序進入6月，本周首要關注科技股將公布5月營收，台股能否站穩萬一大關，上市櫃公司最新業績基本面題材，攸關後續買盤動能；首要之務觀察蘋概股先行指標股王大立光(3008)5日公布的5月營收，以及千金股矽力-KY(6415)、信驊(5274)、祥碩(5269)等震盪趨堅之際，譜瑞-KY(4966)、緯穎(6669)亦虎視眈眈搶奪千元入場券，帶動高價股比價買盤效應，百家爭鳴進入高潮。

股王大立光(3008)將於周五公布5月營收，廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇指出，大立光5月營收可能比4月再差一些，6月則可望止穩，也就是說，短期最差情況應會在第二季觸底，近日股價受到外資偏空操作影響，落於3800-3900元間震盪整理，今日重獲買盤關愛推升股價越走越高，睽違半個月重返4000元大關，一舉收復五日線、月線及季線關卡，未來要留意國際資金何時願意重回蘋果供應鏈。

5G及居家辦公掀起資料中心、伺服器市場需求暢旺，法人看好伺服器相關IC設計廠如信驊（5274）、矽力-KY（6415）、祥碩（5269）等可望雨露均霑，推動後續業績看增。其中，矽力-KY（6415）在中國去美化及資料中心需求帶動下，下半年業績將可望逐步成長，帶動全年合併營收再度改寫新高表現，今日開高後遭獲利了結賣壓調節，股價下挫4%，仍守住股后寶座。三千金信驊(5274)在資料中心及伺服器等客戶拉貨推動下，前4月合併營收達10.06億元、年成長35.6％，改寫歷史同期新高，預期第二季將可望續創新高表現，美銀證券更將信驊推測合理股價拉升到1,800元，今日亦賣壓調節收黑5.8%，失守5日線。

看好雲端商機，摩根士丹利證券指出，騰訊擴充雲端資本支出、Google訂單也自5月底開始回溫，加上新冠肺炎而起的在家工作新趨勢方興未艾，雲端與PC相關半導體利多匯聚，大舉調升受惠股祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)推測股價分別來到空前的1,460與1,130元。祥碩(5269)不僅搭上大陸半導體在地化浪頭，也有蘋果加持，成長題材相當多元，今日在買盤點火下大漲半根停板，收在1200元整數關卡；譜瑞-KY(4966)在外資近期偏空調節下漲勢受抑，今日僅小揚近2%，五日線無功而返。緯穎(6669)則受野村、花旗環球看好，分別賦予970元與960元的推測股價，成千金大黑馬，今日股價亦出現回穩跡象，收高近4%力返月線。

時序進入6月，全球新冠疫情已明顯降溫，且逐步解封與開放經濟，但緊接而來卻是出現美中貿易戰續集及香港國安法議題，好似回到去年場景的翻版，只是市場主角已從「新冠肺炎」又轉到「美中領導者」，增添股市的不確定性，然投資專家認為，台股在股東會旺季、高現金殖利率、解封帶動經濟復甦及國際資金債轉股等利多齊發下有望重返11,200點，看好觀光、餐飲、航空、製鞋、自行車及5G等題材類股有所發揮。

(時報資訊)