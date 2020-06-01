新冠肺炎疫情對餐飲業營運造成嚴峻挑戰，不過，以經營鹹酥雞品牌「繼光香香雞」起家的香繼光集團，看好近日市場已見復甦徵兆，宣布6月起逆勢為門市員工加薪4-5％，下半年將恢復展店步調，預計新展2至5家店，並對此計畫徵才至少30-40人。

香繼光集團以經營鹹酥雞品牌「繼光香香雞」起家，採直營及內部授權加盟方式拓點，目前台灣擁有45家據點，海外地區亦以直營及區域代理方式並行，目前有馬來西亞8家、香港3家、加拿大溫哥華2家、越南1家。

受新冠肺炎疫情衝擊，3月餐飲業營收年減達21％，衰退幅度創下歷年最高。不過，隨著疫情漸趨緩和，已連續50天無本土新確診病例，加上政府推行「防疫新生活」運動，民眾外出消費意願回升，使餐飲業已感受到回溫跡象。

有感於第一線門市夥伴在全台防疫之際仍至始堅守崗位，為提振士氣並感謝繼光香香雞第一線門市夥伴，香繼光集團宣布，自6月1日起為國內繼光香香雞第一線門市員工加薪4-5％作為獎勵。

此外，香繼光集團已宣布將自7月起逆勢恢復展店步調，預計下半年將陸續新展2-5間店，並開放人力銀行職缺進行招募，至少將釋出30-40名職缺，盼為品牌注入更多營業成長動能。

香繼光集團表示，繼光香香雞正式服務員起薪約30K，且通過每月考核還能調薪，最高可達33-35K，也注重夥伴的生活平衡，提供每月10天的例休假，均優於多數餐飲同業平均值。

繼光香香雞執行長黃智雄表示，先前整體環境景氣低迷，尤以餐飲旅遊業影響最劇，近日已明顯感受市場回溫，有逐漸復甦成長徵兆。此次提供除感謝同仁辛勤付出，也期待能讓同仁能繼續堅守崗位，為消費者提供更美味的餐點及服務。

(時報資訊)