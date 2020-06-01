「全方位美學健康協會－女王駕臨」多名美容師無償替男警霧眉，讓警察工作也有好「門面」。（莊旻靜攝）

「全方位美學健康協會－女王駕臨」多名美容師無償替男警霧眉，讓警察工作也有好「門面」。（莊旻靜攝）

「全方位美學健康協會－女王駕臨」多名美容師無償替男警霧眉，讓警察工作也有好「門面」。（莊旻靜攝）

為了照顧警察門面，全方位美學健康協會－女王駕臨1日出動8名美容師，無償替多名男警霧眉，籌備活動的楊馥慈說，在防疫期間，警察也是第一線防疫人員，平日不分晝夜勤於工作，可能疏於整理門面，因此提出免費霧眉活動，也有近10名警察響應。

楊馥慈說，霧眉客群多以女性為主，男性雖表面上不太重視，但「有眉毛跟沒眉毛看起來還是有差」，像是不少男性眉尾的眉毛偏稀疏，透過霧眉則能補足稀疏的部分，且男性霧眉講求自然，雖然「形」也重要，不過更以「讓周遭朋友看不出有沒有做過」為主。

楊馥慈也說，男性霧眉的原因還有「眉毛有疤不太好」，坊間不少說法對於做好眉毛運勢會好，楊馥慈認為，因為有了好看的眉毛，就會比較有自信、說話比較有底氣，自然運勢也變好。

1日這場免費霧眉活動，新竹地區有近10名男警報名，不少都是初試霧眉的「新手」，對於講求自然的霧眉效果也嘖嘖稱奇，楊馥慈也說，霧眉後不太需要照顧，因為不會結痂、不流血，也期望能讓工作繁忙的警察，有個好門面。

楊馥慈說，市面上霧眉價格不一，平價也有3000至6000元不等，不過全方位美學健康協會－女王駕臨出動老師等級，包含曹曉麗、賴依侖、范贏文、陳庭羽、徐嘉君等，平日收費在15000至25000元之間，此次免費幫警察顧門面，誠意十足。

(中時 )