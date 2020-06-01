美國總統30日宣布將取消對香港的特殊貿易地位，美國國務卿龐佩奧也在隔天重申，沒有理由再給香港特殊待遇，顯見在港版國安法通過後，香港已是風雨欲來；對此，前白宮貿易官員Clete Willems提到，一旦上述撤銷事實成真，香港的關稅豁免權消失並不是最急迫的問題，「出口管制」恐怕才是最值得關注的焦點。

CNBC報導，港版國安法通過後，美國取消香港的特殊待遇是箭在弦上，依照目前香港對美國的優惠，主要包括像是豁免美陸貿易戰的關稅、聯繫匯率、不受部份出口管制等。

對此，前白宮貿易官員Clete Willems認為，關稅豁免取消將不是最急切的問題，根據美國貿易代表署數據顯示，2018年香港和美國的商品及服務貿易總額約660億美元，其中，美國對香港的出口佔501億美元，進口額則為168億美元。

Willems指出，從上述的數字可以發現，美國有大量的商品出口到香港，因此，真正該關注的問題是「是否要實施出口限制」，要不要如同對大陸一樣，阻止美國技術未經核可就進入香港？同時，他也擔心，香港做為大陸及其他國家的「轉運站」功能，是否就此受到衝擊。

總體來看，Willems表示，這些問題將比關稅還要來的嚴重。

無獨有偶，上周也有研究公司抱持相同看法，Capital Economics報告中提到，美國制裁更大的風險來自，可能限制向香港公司銷售敏感技術，該公司認為，這將剝奪香港相對大陸其它城市做為商業區的優勢。

(中時電子報)