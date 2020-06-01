民進黨立委陳明文之子陳冠廷，遭爆料擔任北市府副發言人，不但對外零發言、不用輪值晨會，還有專屬辦公室，更打算成立新創辦公室，他1日上午強調，到市府是要做不一樣的事，嗆爆料是錯誤評論，下午則是在臉書發文稱有黨政人士將內部討論外部化，散布錯誤資訊，並指出已向市長柯文哲請辭。

陳冠廷今遭爆料，擔任副發言人卻零發言、不必值晨會，有專屬辦公室更打算成立創新辦公室，享有「首長級」特權。

外界懷疑爆料是市府人事內鬥，陳冠廷說，民眾黨或民進黨的事，他不介入也不關心，來北市府是做北市府工作，不在乎政黨上人事異動，柯文哲也告訴他，不需要在乎任何政黨、任何評論。他也反嗆，沒有發言是什麼樣的計算形式？投稿、歐美論壇算不算發言，還是覆誦別人的話才算？

面對享特權，陳冠廷解釋，柯文哲給他的工作就是國際城市交流，國際交流有時差，輪值的都是晚上會議，若在晨會有貢獻就會參加。

下午陳冠廷在臉書表示，他提案創新辦公室，既沒成案也沒預算，但還是有黨政人士將內部討論外部化，並散布錯誤資訊。

陳冠廷說，他已向柯文哲請辭，過去2年，與各國辦公室、商會建立更加緊密聯繫，和英美澳紐各國大專院校有更強交流，這些朋友伙伴的合作關係，在他離職後，依然存在。

(中時 )