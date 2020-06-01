隨著陸美關係惡化，人民幣中間價創下12年新低，離岸人民幣也寫下去年9月以來低點，當時陸美貿易戰打得正火熱，如今大陸兩會通過港版國安法，美國認為大陸沒有針對新冠肺炎疫情據實以報，導致美國淪為疫情重災區，陸美關係盪到低點。高盛集團表示，若狀況持續惡化，人民幣可能在未來3個月寫下2008年以來最低點。

據外國財經媒體報導，高盛分析師Zach Pandl等人提出的一份報告認為，現在涉及的一連串問題不太可能在短期內解決，而且在過去1個月，中國人民銀行對於人民幣匯價貶值，抱持寬鬆態度。

報告對匯率提出預測，若資金持續外流，人民幣匯價承壓，未來3個月、半年、1年的人民幣對美元匯率將來到7.25、7.15、7，與先前相比，高盛認為要在1年升回6字頭機率相當低。

不過，報告也指出，美國總統川普上周五對於香港制裁的言論溫和，不被視為陸美對峙升級，預料陸美緊張局勢與2019年陸美貿易戰相比，相去不遠。

(中時電子報)