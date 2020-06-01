鄭文燦母親辭世，蔡英文總統低調弔唁。(蔡依珍攝)

鄭文燦母親辭世，閣揆蘇貞昌低調弔唁。(蔡依珍攝)

鄭文燦年初攜母去投票。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦事母至孝。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

蔡英文總統弔唁。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

閣揆蘇貞昌弔唁。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回靈堂設於龍巖桃園南崁會館。(新聞處提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦母逝 蔡英文低調弔唁

桃園市長鄭文燦的母親鄭邱碧回，周六晚於家中辭世，享壽85歲，鄭文燦告假1周，周五前行程全取消，蔡英文總統1日下午低調前往弔唁，全程待11分鐘。告別式預計7月4日在八德舉行，定調將展現子女對母親的思念，詳細地點和細節仍待家屬討論。

鄭文燦的母親鄭邱碧回育有7名子女，鄭文燦排行第五，相當孝順，年初大選時，鄭也和妻子林俞汝、兄弟、姐姐攜鄭母一同赴八德區大安國小投票，鄭母3月身體不適，赴林口長庚醫院開刀治療，事母至孝的鄭都會在行程空檔到醫院探視，鄭母5月30日晚間11點43分於家中辭世，享壽85歲。

蔡英文總統1日下午2點23分，低調前往龍巖桃園南崁會館弔唁，到場和離去前向在場工作人員點頭致意，停留約11分鐘，有短暫坐下和家屬聊天，請鄭節哀，照顧身體和多休息，並未受訪，隨即搭車離去。閣揆蘇貞昌則在蔡之前、2點抵達致意，停留7分鐘離去，與蔡並未碰面。

幕僚透露，鄭母母親節過後身體狀況不佳，上周二甚至一度發出病危通知，鄭文燦徹夜未眠隨伺在旁，鄭首次未親自出席防疫會議，下午黨內中常會也缺席，周四鄭母狀況趨穩、鄭也返回崗位，但周六仍急轉直下，下午返家後仍於晚間辭世，兒女都隨伺在旁。

鄭文燦也從1日起告假5天、由副市長李憲明暫代，靈堂設於蘆竹區南山路的龍巖會館，2日開放外界追思弔唁，鄭文燦感謝各界關心，據了解，鄭父鄭連墩糧食局退休後曾幫忙主持喪禮，鄭家兄弟姊妹對喪禮有一定程度了解，但不希望以制式儀式為母親哀悼，盼展現對媽媽的思念，因鄭母生前希望在家鄉落葉歸根，因此告別式也會返回八德舉辦，預計7月4日，但細節跟地點仍在討論。

(中時 )