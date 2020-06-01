COVID-19疫情趨緩，但資策會MIC預期，今年全球智慧型手機出貨量仍將跌破12億台，出貨量比去年減少16.9%，即使是最樂觀的假設，出貨量仍將年減12%，主因與全球主要市場美國、歐洲、印度的市況皆不佳，在主要國家失業率大幅上升與民眾收入下降的情形下，消費力道仍難以復甦，換機潮也隨著遞延。

由於歐美市況不佳，資策會MIC並保守估計2020年全球5G手機出貨量為2.06億台，較疫情前的預測減少21%，全球滲透率達17.3%，主要是5G手機的新品開發時程受到疫情影響而延遲，但是因為手機品牌仍然積極導入5G，目前中國市場新機型已有近半是5G，在中國品牌於內需市場積極拉抬下，預估全球2020年5G銷售量仍有望突破1.5億台，不過整體市場仍需觀察解封之後，疫情是否復燃的走勢與後續影響。

(工商 )