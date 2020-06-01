台灣指數公司編製的台灣生技指數，為涵蓋上市櫃生技醫療類股之可投資型產業指數，代表台灣生技醫療產業的股市行情波動與投資績效的綜合指標；台灣期貨交易所採用作為契約標的，設計股價指數期貨契約商品-台灣生技期貨（BTF），訂於6月8日起掛牌上市，可作為股市及期貨市場參與者之交易及避險工具，為生技醫療產業產生助益。 指數公司表示，台灣生技指數先依照市值篩選足以涵蓋上市櫃生技醫療產業90％的股票，再挑選股票交易情形滿足流動性檢驗標準者為成分股，單一成分股權重不得超過20％，前五大合計權重不得超過60％，成分股檔數不固定，採自由流通市值加權計算指數。

為維持指數成分股具產業代表性，每年2月、5月、8月及11月依指數編製規則，進行指數成分股定期審核，再依審核結果調整成分股名單，依據今年5月最新一期定審結果，成分股計有52檔，指數權重前十大成分股為大江、葡萄王、中裕、神隆、晟德、喬山、美時、精華、東洋、浩鼎。有關指數詳細介紹請詳台灣指數公司官網。

依據經濟部2019年生技產業白皮書，我國自1980年代推動生技產業、2007年通過「生技新藥產業發展條例」，至2016年更將生技產業列入五加二產業創新推動方案，加速推動我國生技產業之發展。

台灣生技醫療產業營業額（2012年3590億元、2018年5148億元）、上市上櫃公司家數（2012年70家、2019年122家）與市值等均呈現穩定成長（2012年4144.4億元、2019年7406.9億元），整體產業股票掛牌公司家數，僅次於電子類股，為第二大族群，且為國家重點產業，在股市的表現備受關注。

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