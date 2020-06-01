由台灣指數公司與富時羅素合作編製的台灣永續指數，已獲台灣期貨交易所採用作為契約標的，設計股價指數期貨契約-台灣永續期貨」（E4F），訂於6月8日起掛牌上市。將可便利國內外投資人運用連結「台灣永續指數」之ETF、基金、期貨等金融商品，進行永續主題投資、交易、風險管理及避險操作等，簡化參與永續責任投資的方法。

指數公司表示，有鑑於近年來責任投資漸獲國內外投資機構重視，台灣指數公司與富時羅素（FTSE Russell）於2017年合作編製「FTSE4Good臺灣指數公司台灣永續指數」（台灣永續指數），已陸續授權投資機構進行包括退休基金、ETF、共同基金等多項資產管理的應用，截至2020年5月底止，連結該指數之資產規模已超過365億元。

台灣永續指數於2018年，獲勞動基金運用局指定作為國內投資委託操作績效指標，委託總額度達420億元，目前實際投資金額280億元。並陸續有投資機構應用於不同金融商品，包括元大投信於2019年採用發行元大台灣ESG永續ETF（00850），基金資產規模超過70億元，永豐投信於2020年發行永豐台灣ESG永續優選基金等，基金成立規模超過15億元，顯示台灣社會對永續責任投資日益重視。

指數公司表示，6月8日「台灣永續期貨」上市後，可為市場參與者提供新的交易與避險工具，有利建構台灣永續投資生態系。

指數公司表示，台灣永續指數以「FTSE4Good新興市場指數」成分股中的臺灣上市公司股票為初選合格股票，再運用財務指標（最近4季股東權益報酬率大於0）篩選指數成分股，惟剔除股票權重之合計上限10％，成分股檔數不固定，期達ESG評鑑為主、財務表現為輔之投資型指數編製目標。

根據今年4月30日指數資料，成分股計有71檔，權重前十大分別為台積電、鴻海、聯發科、中華電、南亞、中信金、統一、國泰金、兆豐金、富邦金。台灣永續指數即時指數由證交所每5秒計算發布一次。有關指數詳細介紹請詳台灣指數公司官網。

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