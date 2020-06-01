隨著後疫情時代的到來，餐飲業為了佈局迎接報復性反彈帶來的消費商機，其中，繼光香香雞宣布，6月起為第一線員工加薪，同時也將力拚逆勢展店，釋出更多職缺，為餐飲品牌帶來正面的好消息！

繼光香香雞執行長黃智雄表示，受到疫情衝擊，整體大環境景氣低迷，尤以餐飲旅遊業影響最劇，5月起已能明顯感受到市場回溫，可見市場有逐漸復甦成長的徵兆。

有感於繼光香香雞第一線門市夥伴在全台居家避疫之際，仍至始堅守崗位，為提振士氣並感謝繼光香香雞第一線門市夥伴，宣布於6月1日起為國內繼光香香雞第一線門市員工加薪4-5%作為獎勵。

黃智雄同時宣布，將於7月開始強勢逆勢拓點，預計下半年將陸續展店2~5間，並開放人力銀行職缺進行招募，以此為品牌注入更多營業動能！

而繼光香香雞正式服務員的起薪約3萬元，且通過每月考核還能調薪，最高可達3.3萬-3.5萬元；同時，繼光香香雞也注重夥伴的生活平衡，提供每月10天的例休假，都是優於多數餐飲同業平均值。

繼光香香雞執行長－黃智雄表示，維持服務及產品品質，並持續為社會穩定貢獻，是全體員工一起努力的成果，本次提供調薪感謝同仁的付出，也期待能讓夥伴們能全體同心協力，持續堅守崗位，為消費者提供更美味的餐點及服務。

(工商 )