非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被白人警察壓頸致死，引發全美示威抗議。根據目擊者說法、監視器畫面以及官方紀錄，佛洛伊德之死全因一張20美元假鈔而起，他生前最後30分鐘經歷也在媒體拼湊下曝光，包括好萊塢明星也紛紛走上街頭聲援佛洛伊德。

像是「甜茶」堤摩西柴勒梅德（TimothéeChalamet），就在限時動態上秀出街頭遊行影片，示威者高舉「黑人的命也是命」標語，同時高喊佛洛伊德的名字，柴勒梅德不忘呼籲示威者們要小心並表示，警方開始放催淚瓦斯，注意安全。

除了柴勒梅德外，像是《金牌特務：機密對決》的男星佩德羅帕斯卡（PedroPascal）、漫威《黑豹》男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、理查麥登、泰莎湯普森、妮娜杜波夫、艾倫佩姬、艾蜜莉瑞特考斯基、亞莉安娜和海爾希等紛紛走上街頭聲援。

安娜坎卓克還在推特上分享警察武力鎮的2分鐘影片，表示並非個地都是和平抗議，像是片中有警察手持警棍毆打術者、對民眾噴胡椒水，並以警車衝撞人群，女星海爾希也表示，警方多次對完全沒有挑釁的民眾射擊橡膠彈和投擲催淚彈，她也慘被橡膠彈打中2次。

根據《紐約郵報》報導，「佛洛伊德之死」最後的警方執法影片在網路上瘋傳，佛洛伊德因為生前使用20元美元假鈔買菸，在接受警方盤問時受到執法過當對待，雖然他多次呼救「我無法呼吸」、「求求你」，但仍被白人員警蕭文（Derek Chauvin）以左膝強行壓迫頭頸之間，8分鐘後失去生命跡象。這場警方執法過當致死，爆發全美抗議衝突，目前美國境內已有近40座城市實施宵禁，已知有3州因此進入災難緊急狀態。

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(中時電子報)