台南市長黃偉哲試乘警方新購的電動機車。（洪榮志攝）

員警利用新購的防護型裝備，演練處置公共場所酒醉暴力攻擊事件。（洪榮志攝）

台南市察為保障員警執勤安全，特別編列預算不僅增購防割手套、保護約束帶及辣椒水噴霧器等「升級版」的防護型裝備，還首度添購46輛電動機車，分發給市區警局的派出所員警使用，希望能為減少空氣汙染盡一分心力。

市警局1日在警四分局舉行「響應綠能環保、邁向智慧城市」警用防護型裝備及電動機車啟用典禮時，市長黃偉哲不僅校閱這批新電動機車，還親自試騎體驗，並觀看員警利用新購的防護型裝備，演練處置公共場所酒醉暴力攻擊事件。

黃偉哲表示，警用裝備的到位與啟用，能夠避免員警流血，也能進一步保障市民生命財產安全。對於治安工具的投入，市府不會保留，只要有益於警察維護治安，市府都會努力達成。另外，對於外界關心的防彈衣，市府也會陸續補齊，信讓警察沒有後顧之憂，安全執行勤務，更能保障市民生命財產安全，這是員警執勤「安全再升級」最重要的思維。

市警局長周幼偉也說，去年7月鐵路警員遭殺害案，突顯警察在執勤時安全裝備的不足，為提供執勤員警安全更多保障，在符合法令規定下，市警局特別編列預算180萬餘元，添購3項員警執勤安全的防護裝備，分別是：防止手掌、手臂被刀割傷的「防割戰術手套」；能瞬間制伏持刀對象的「保護約束帶」；可以1人同時壓制對多人群攻擊的「大型防護型噴霧器（俗稱辣椒水噴霧器）」。

此外，鑑於智慧電動機車不僅環保且動力佳，警方也斥資388萬餘元購置46輛Gogoro電動機車，投入警察維護治安工作，以展現打擊犯罪、對抗空汙的決心。

(中時 )